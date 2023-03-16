Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da selden etkilenen esnafı ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Ergani'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Sanayi Sitesi esnafıyla görüştü.

Bakan Bozdağ, temasları kapsamında geldiği kentte Ergani ilçesini ziyaret etti.

Dün etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen selden etkilenen Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Bozdağ'a Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın eşlik etti.

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