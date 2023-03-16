Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konteyner kent alanını inceledi:

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da 621 konteynerin faaliyete geçeceğini belirterek, "100 civarında konteyner Diyarbakır’ımıza gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi bazılarını yerleştirdik. Kalanları da inşallah süratle yerleştireceğiz." dedi.

Kayapınar'da kurulumu süren konteyner kent alanında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Bozdağ, bölgenin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere konteyner kent olarak planlandığını ve altyapı hazırlıklarının hızlı bir şekilde tamamlandığını anlattı.



"AFAD tarafından gönderilen konteynerlerden bazıları da yerleştirildi. Önümüzdeki günler içerisinde diğer konteynerler de süratle yerleştirilecektir. Bu alanda 621 konteyner olacaktır ve burada vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı karşılanacaktır." diyen Bozdağ, sayının 1000’e çıkartılabileceğini bildirdi.



Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Alanımız 1000 konteynere göre de planlandı, ihtiyaç halinde konteyneri bu bölgede 1000’e de çıkarma ihtimalimiz var. Alternatif konteyner alanları da belirlenmiş durumda. Buradan başka bir yere ihtiyaç duyulması halinde oraya da konteyner koyabileceğiz. Altyapısı olan başka yerler de var. Onları değerlendireceğiz. Ama şu anda 621 konteyner bu bölgede faaliyete geçecek. 100 civarında konteyner Diyarbakır’ımıza da gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi bazılarını yerleştirdik. Kalanları da inşallah süratle yerleştireceğiz.”

- "Diyarbakır’da depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunu şu anda yok"

Hava şartlarının uygun olması durumunda çalışmaların hızla devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, "Diyarbakır’da depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunu şu anda yok. Bundan sonra da barınma sorunları olmayacaktır." dedi.



Bozdağ, "Şu anda her türlü ihtiyacı daha önceden öngörüp ona göre planlama yapan, ona göre adım atan bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda barınanlar yurtlarımızda kalıyor. Ama ilerde de çadırları tasfiye etmek, öte yandan konteyner talebinde bulunan pek çok vatandaşımız var, onları karşılamak, daha sonra üniversitelerin açılması halinde burayı daha etkin kullanmak için şimdiden biz hesabımızı ona göre yapıyor, bu çerçevede adımlarımızı atıyoruz. Konteyner Diyarbakır’ımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Çalışmaların ilçe ve köylerde de sürdürüldüğünü vurgulayan Bozdağ, asıl amacın konteyner değil kalıcı, güvenli, daha iyi yaşam imkanı sunan depreme dirençli konutlar olduğunu belirtti.



27 bin civarında konutu Diyarbakır’a kazandıracaklarını dile getiren Bozdağ, "Diyarbakırlı kardeşlerimiz bu konutlarda daha güvenli, daha iyi ve daha sağlıklı bir ortamda yaşama imkanı bulacaklardır. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bunların tamamının Diyarbakırlı kardeşlerimize teslim edildiğine hep birlikte şahit olacağız." dedi.



Sadece Diyarbakır merkezde değil, ilçe ve köylerde de köy evleri inşa edileceğini söyleyen Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlçelerimize de biz vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konutları aynı şekilde oralara da yapacağız. Yani Diyarbakır’ın deprem yaşayan ağır hasar, orta hasar, acil yıkılacak ve yıkılmış bütün binalarını ve bağımsız bölümlerini biz Diyarbakırlı hemşehrilerimize daha yenisini vermek suretiyle telafi etmiş olacağız. O yüzden bu çadır kentlerde, konteyner kentlerde geçici barınma merkezleri, bunlar kalıcı değil geçici ihtiyacımızı görecek merkezlerdir. Ama Diyarbakır’ımızda da şu anda konteynerle ilgili süreç artık hızlanmıştır. Altyapısı da diğer işler de tamam. Kısa sürede vatandaşlarımızın barınmasına da açılacaktır."





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