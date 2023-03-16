Diyarbakır'da ağır hasarlı iş merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tamamlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tamamlandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yenişehir'de Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı için 22 Şubat'ta başlatılan, 13 kedinin kurtarılması ile C ve D bloktaki iş yeri ve evlerden depremzedelerin eşyalarını alması için ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.

Güvenlik önlemi alınan alanda, uzman ekiplerin gözetiminde iş makineleriyle tüm bloklar kontrollü şekilde yıkıldı.

Böylece Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tamamlandı.

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