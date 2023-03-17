Diyarbakır DİSKİ selden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından destek amacıyla bölgede çalışma yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 25 personel ile lastik tekerlekli ekskavatör araç, kombine vidanjör, kazıcı yükleyici, 2 pikap ve motopomplarla bölgede temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, 9 su tankeri içme suyu sorunu yaşayan bölgelere destek veriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin Şanlıurfa'da sahada özverili bir şekilde çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Ekiplerin yaraları sarmak için canla başla çalıştığını dile getiren Tutşi, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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