Diyarbakır'da "Spora Gel" kursları devam ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam eden "Spora Gel" kurslarından 5 bin kişi ücretsiz faydalanıyor.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı yürütülen 21 farklı spor branş kursları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden başladı.

Haftanın 7 günü 08.00 -17.00 arasında çocuklar ve gençler, futbol, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, kickboks, judo, kort tenisi, atletizm, tekvando, çim hokeyi, yüzme, karate, güreş, hentbol, jimnastik, izcilik, dağcılık, okçuluk, dart ve satranç faaliyetlerine katılıyor.

Kursiyerler, ilgi duydukları spor alanlarında hem kendini geliştiriyor hem de sağlıklı ve psikolojik olarak daha güvende hissediyor.

Ekipler, 21 spor branşının yanı sıra POMEM, PMYO, Askeri Okullar, Bekçilik, BESYO, ve spor lise öğrencileri için ‘’Ücretsiz Özel Yetenek Kursları’’ kapsamında da farklı spor tesislerinde çok sayıda kişiyi sınavlara hazırlıyor.

Sabah sporları da görevli antrenörler eşliğinde Anıt Park, Park 75, Tema Park, Koşu Yolu, Kardeşlik, Kent Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Seyrantepe TOKİ ve Kayapınar Evlendirme Dairesinin bulunduğu parklarda depremlerin ardından yeniden başladı.

Vatandaşlar sabah sporu etkinliklerinden haftanın 7 günü 07.00-10.30 saatleri arasında faydalanabiliyor.





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