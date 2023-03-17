Diyarbakır'da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108. yılı dolayısıyla şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Mevlid-i Şerif okutulduğu programda, şehitler, deprem ve selden hayatını kaybedenler için dua edildi.



Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

















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