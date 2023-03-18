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Diyarbakır'da şap hastalığına karşı Canlı Hayvan Borsası dezenfekte edildi

AA

Diyarbakır'da şap hastalığına karşı Canlı Hayvan Borsası dezenfekte edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı, Canlı Hayvan Borsası'nda dezenfekte çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar ile Canlı Hayvan Borsası’nı şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı geçici olarak kapattı.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla borsada bulunan gübreleri kaldırarak bertaraf etti. Borsa alanını dezenfekte su ile yıkayan ekipler, temizliğin ardından alanı ilaçladı.

Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların belirlenen periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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