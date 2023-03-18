Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Şehitlerini andı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievinde eğitim gören öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini andı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerine, sosyal, kültürel çalışmalarına devam eden bilgievlerinde, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi seminer ve etkinlik salonlarında gerçekleşirken programlara öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programlarda, öğrenciler ve eğitmenler şehitler için dua etti.

Eğitmenler, öğrencilere 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verdi, sinevizyon gösterisi ve kısa filmler izlettirdi.

Öğrenciler, şiirler okudu, Bilgievi müzik korosu Çanakkale ruhunu yansıtan kahramanlık türküler seslendirdi.

Merkez Bilgievi Drama ve Tiyatro Kulüp öğrencileri, "Çanakkale Zaferi ve kahraman askerlerimiz" adlı tiyatro oyununu sahneledi.







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