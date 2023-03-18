Diyarbakır'da şehitlikler çiçeklerle süslendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Hava ve Kara Şehitliğinin çevre düzenlemesi yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Çanakkale şehitleri anısına Elazığ yolu üzerindeki Şehitlik Anıtı, Yenişehir ilçesinde yer alan Kara ve Hava Şehitliği ve Sur ilçesindeki Ulu Cami'de çevre düzenleme, temizlik ile budama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, şehitliklerde ve anıtlarda seralarda üretilen 9 bin 500 hercai menekşe ile çeşitli bitkileri toprakla buluşturdu.





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