Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da çalışmalara destek veriyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin görevlendirdiği 40 personel ile bölgeye gönderilen 7 arazöz, 2 vidanjör, 3 itfaiye aracı, 36 motopomp ve ekskavatör ile temizlik ve bakım çalışmalarına destek verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ihtiyacı olan mahallelerde içme suyu dağıtımında Şanlıurfalılara hizmet sunduğu kaydedildi.