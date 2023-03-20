Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de yeni sondaj kuyusu açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yeni sondaj kuyusu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, hızla gelişen Tekstil İhtisas OSB'nin su sorununu çözüme kavuşturmak için çalışma başlattı.

DİSKİ ekiplerince yürütülen çalışma ile Tekstil İhtisas OSB’ye 550 metrelik yeni sondaj kuyusu kazandırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi alan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hızla gelişen Tekstil İhtisas OSB’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan sondaj kuyusunun büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Hemşehrilerimizin en kaliteli hizmeti alması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geniş bir hizmet ağına sahip DİSKİ, vatandaşlarımızın konforu için çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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