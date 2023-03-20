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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı

AA

Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzedeler için konteyner kent kuruluyor.

AFAD koordinasyonunda merkez Kayapınar ilçesinde 621 konteynerin kurulacağı alanda altyapı çalışmaları tamamlandı.

Alana ilk etapta getirilen 210 konteynerden 30'unun kurulumu yapıldı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince alanda içme suyu ve kanalizasyon hizmeti sunulmasıyla ilgili son hazırlıklar yapılıyor.

Diğer konteynerlerin kurulması için alanda çalışmalar devam ediyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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