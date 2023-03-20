Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzedeler için konteyner kent kuruluyor.

AFAD koordinasyonunda merkez Kayapınar ilçesinde 621 konteynerin kurulacağı alanda altyapı çalışmaları tamamlandı.

Alana ilk etapta getirilen 210 konteynerden 30'unun kurulumu yapıldı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince alanda içme suyu ve kanalizasyon hizmeti sunulmasıyla ilgili son hazırlıklar yapılıyor.

Diğer konteynerlerin kurulması için alanda çalışmalar devam ediyor.





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