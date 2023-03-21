Diyarbakır'da yıkılan sitenin önündeki yolun tek şeridi trafiğe açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yıkılan Galeria sitesi önündeki yolun tek şeridini trafiğe açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bloğu yıkılan diğer blokları da ağır hasarlı olduğu için kontrollü olarak yıkılan Galeria sitesi önündeki yolun İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin ardından tek şeridinin gidiş-dönüş olacak şekilde trafiğe açılmasına karar verildi.



Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince yerleştirilen trafik levhalarıyla yolda trafik akışı ve güvenliği sağlandı.





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