Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ta Çarşı Kent kurulması için çalışma yürütüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından ağır hasar gören Kahramanmaraş'ta "Çarşı Kent" kurulması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Kahramanmaraş'ta ticari hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri şu ana kadar 16 konteynerin kurulumunu tamamladı.
Alana toplamda 50 konteynerin kurulması planlanıyor.
Her biri 30 metrekareden oluşan konteynerlerin ticari hayatın yoğun olduğu Sandalzade Bulvarı'ndaki Kültür Park'a yerleştirilmesine başlandı.