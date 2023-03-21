Diyarbakır'da nevruz etkinliği düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar, polis noktasında üst araması yapılarak alana alındı.

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Müzik yayını yapılan, halay çekilen, nevruz ateşi yakılan etkinlikte konuşan Sancar, bu yıl nevruzu deprem felaketinin gölgesinde karşıladıklarını belirterek, acının ve yasın büyük olduğunu söyledi.

Nevruzun yaşamın yeniden uyanışı olduğunu dile getiren Sancar, şunları kaydetti:

"Bu meydanlardaki halkın güçlü direnişi, duruşu, kararlı yürüyüşü, kurduğumuz ittifaklarla yeni yaşamı mutlaka inşa edeceğiz. Emek ve özgürlük ittifakı, Kürdi partilerle yaptığımız ittifaklar, bütün ülkenin ezilenleri, sömürülenleriyle kurduğumuz ittifaklar, kadınların, gençlerin öncülüğünde yürüttüğümüz mücadele mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. 14 Mayıs'ta sandıklarda bu güçlü ittifaklarla yeni bir başlangıcın güçlü sonuçlarını çıkaracağız. Buradan değişimin, dönüşümün, barışın, özgürlüğün gücünü ve güvencesini çıkaracağız. Bu ülkede demokratik dönüşümün de büyük barışın da güvencesi bizleriz, sizlersiniz., sizlerin kararlı duruşu ve yürüyüşüdür. Eşit, özgür, barış içinde bir yaşamı mutlaka kuracağız."

- Terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açıldı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermedi. Bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atıldı.

Atılan taşlardan bazı polisler yaralandı.





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