Yenişehir Belediyesinden ramazan denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesinden ramazan denetimi

AA

Yenişehir Belediyesinden ramazan denetimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları doğrultusunda ekipler, gıda üretimi yapan noktalarda mamullerin daha temiz koşullarda üretilmesi, terazi kontrolü ve hijyen konularında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafetine ve kişisel temizliklerine de dikkat etti.

Beşikci, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamanın asli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu konuya azami dikkat gösterdiklerini ifade eden Beşikçi, "Yenişehir Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikler ve hataları konusunda uyarıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da nevruz etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nevruz etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'da nevruz kutlamasında olay; 5 polis yaralandı, 19 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nevruz kutlamasında olay; 5 polis ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ta Çarşı Kent kurulması için çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ta ...
Diyarbakır'da yıkılan sitenin önündeki yolun tek şeridi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıkılan sitenin önündeki yolun tek ...
Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli ...
3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER 3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin ...
Diyarbakır'da sindirim sisteminde eroin bulunan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sindirim sisteminde eroin bulunan zanlı ...
Diyarbakır'da 14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı
Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de yeni sondaj kuyusu açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de yeni sondaj kuyusu ...
Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 ...
Diyarbakır'da nevruz hazırlığı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nevruz hazırlığı
Diyarbakır'da 'Alo Masaj' operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Alo Masaj' operasyonunda 4 tutuklama
Diyarbakır'da buzdolabına zulalanmış 81 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da buzdolabına zulalanmış 81 kilogram ...
Ev eşyası yüklü kamyonda, buzdolaplarının içinden 81 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Ev eşyası yüklü kamyonda, buzdolaplarının içinden 81 ...
Diyarbakır'da depremlerde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremlerde hasar gören caminin ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen ...
Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
Diyarbakır'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş ...
Diyarbakır'da lüks plazalara 'Alo Masaj' operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da lüks plazalara 'Alo Masaj' operasyonu: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.