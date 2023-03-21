Yenişehir Belediyesinden ramazan denetimi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları doğrultusunda ekipler, gıda üretimi yapan noktalarda mamullerin daha temiz koşullarda üretilmesi, terazi kontrolü ve hijyen konularında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafetine ve kişisel temizliklerine de dikkat etti.

Beşikci, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamanın asli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu konuya azami dikkat gösterdiklerini ifade eden Beşikçi, "Yenişehir Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikler ve hataları konusunda uyarıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

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