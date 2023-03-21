Ergani'de gençler için "Kitap Kafe" açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde gençlere yönelik "Kitap Kafe"nin açılışı gerçekleştirildi.
Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Kitap Kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, açılışın ardından Kitap Kafe'yi gezerek gençlerle sohbet etti.
Kafeyi ziyaret eden gençler, böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için Karaaslan'a teşekkür etti.
Gençlerin çay kahve içip, kitap okuyabileceği, sınavlara hazırlanabileceği ve araştırma yapabileceği kafenin hafta içi 08.00 ile 22.00 saatlerin arasında hizmet vereceği belirtildi.