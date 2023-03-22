Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya içme suyu desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya içme suyu gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, personel ve araç desteğinin yanı sıra Şanlıurfa'ya ihtiyaç duyulan içme suyunun temini için de çalışma yürütüldü.



Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte üretim yapan bir firmadan satın aldığı 5 litrelik 6 bin 200 koli içme suyunu 2 tır ile Şanlıurfa'ya gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'ya toplamda 5 tır içme suyu gönderecek.







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