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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır GAMER'de konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır GAMER'de konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile dünyada dengeleri değiştirecek lojistik koridor konusunda daha önce görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Hükümetler düzeyinde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, yeni bir İpek Yolu'nun temelleri atılıyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) gerçekleştirilen toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 45 gün geçtiğini ifade ederek, depremleri "dünyanın en büyük afetleri" olarak nitelendirdi.

Yaşanan zorlu süreç ve acılı günlerden sonra vatandaşlara biraz nefes aldırmak için olağanüstü bir mücadele verildiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Deprem bölgesinde yaklaşık 300 bin çalışma arkadaşımız, vatandaşlarımızın düzenli bir hayata geçmesi için yoğun bir mücadele vermektedir." diye konuştu.

- "Şehirleri eskisinden daha iyi hale getireceğiz"

Karaismailoğlu, Diyarbakır'ın merkezinden çadırların kaldırılması ve barınma ihtiyaçlarının Kredi Yurtlar Kurumları ve diğer barınma alanlarında karşılanmaya çalışılmasının önemine işaret etti, yakın zamanda konteyner kentlerin de faaliyete geçeceğini, kalıcı konutlar öncesinde geçici barınma alanlarında yaşama başlamak için yoğun bir çalışma sergilendiğini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, konteyner ve prefabrik kentlerin inşası sürerken buralarda yerleşimlerin de başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Hayatı doğal akışına bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama bu şehirleri eskisinden çok çok daha iyi hale getireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Zaten vatandaşımız da bu işi kimin yapabileceğini çok iyi biliyor. Vatandaşımızın bize olan güveni motivasyonumuzu artırmaktadır. İnşallah milletimizle birlikte bu işin üstesinden kısa sürede geleceğiz. Yaptığımız çalışmalar da bunu göstermektedir."

Bir taraftan depremin etkileriyle mücadele edilirken 81 ilde yapılan yatırımların da sürdüğünü dile getiren Karaismailoğlu, "100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdıran hükümet olarak, üzerlerimize düşen görevin çok daha fazlasını hızlı bir şekilde yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki 5 bin şantiyenin durmadığını, bu kapsamda açılışlara ve hizmetlere devam edeceklerini vurgulayarak, "Çünkü bizim büyük hedeflerimiz var. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı'mız çerçevesinde yatırımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinden ellerini hiçbir zaman çekmeyeceklerini belirterek şunları ifade etti:

"Buraları yeniden ihya ederken, yatırımlarımız, ekonomik büyümemiz de devam edecek. Bu bölge, Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen bir bölgeydi. Belki ilk aşamalarda bu bölgelerde bir küçülme olacak ama uzun vadede planladığımız işleri bir yıl içinde tamamladığımızda burası eskisinden çok daha hızlı büyüyecektir. Oradaki açığı önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde kapatacağız. Buradaki ticari hareketliliği eskisinden daha iyi hale getireceğimiz çalışmalar devam edecek. Yorulmadık, yorulmayacağız. Milletimiz için, vatanımız için çalışmayı sürdüreceğiz."

- "Yeni bir İpek Yolu'nun temelleri atılıyor"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada dengeleri değiştirecek lojistik koridor konusunda kendileriyle daha önce görüşmeler gerçekleştirmiştik. Hükümetler düzeyinde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, özellikle yeni bir İpek Yolu'nun temelleri atılıyor. Özellikle Basra Körfezi ile Bağdat'tan ülkemizin sınırlarına kadar uzanan 1200 kilometre uzunluğunda bir demir yolu, otoyol bunun sonucunda bağlandığı yer olan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı ile birlikte inşallah Türkiye, Irak ve burayı kullanacak özellikle Körfez ülkeleriyle ilgili önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olacak."

Karaismailoğlu, bu gelişmenin dünyadaki dengeleri değiştirecek bir atılım olduğunun altını çizerek, demir yolu, otoyol, liman ve deniz yolu ile Türkiye üzerinden oluşacak lojistik koridorun Akdeniz'e, Avrupa'ya, Karadeniz'e, hatta Kafkaslara açılan önemli bir ulaşım koridoru işlevi göreceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu koridorlar sayesinde Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok büyük ekonomik gelişmeler yaşanacağını belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmada bu gelişmelerin ülke için büyük artıları olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, bir taraftan Orta Koridor Çin'den Londra'ya kadar çalışırken bir taraftan da Basra Körfezi'nden Londra'ya kadar uzanacak yeni koridorların yatırımlara büyük katkısının olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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