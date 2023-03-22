Terör suçundan tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'ın yargılanmasına başlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tutuklanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Bayındır ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu gerekçe göstererek, Bayındır'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin görüş bildirdi.

Bayındır, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme, Bayındır'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

İddianamede, Bayındır hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır merkezli 9 ilde 23 Aralık 2022'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan Bayındır tutuklanmıştı.

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