Diyarbakır'da yıkım kararı alınan binaların su bağlantıları kesiliyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağır hasarlı ve yıkım kararı alınan binaların su bağlantılarını kesmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır ve orta hasarlı binalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışma kapsamında DİSKİ ekipleri, Bağlar ilçesinde 78, Sur ilçesinde 33 ve Yenişehir ilçesinde 41 ünitenin su bağlantısını kesti.

Yıkım kararı verilen yapılarda su bağlantılarının kesilmesine devam edilecek.



DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi de çalışmaları yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

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