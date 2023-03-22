Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan ramazan ayı mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Beyoğlu mesajında, insanlığın son yıllarda doğal afetlere, salgın hastalıklara, terör olaylarına ve savaşlara maruz kaldığını ifade ederek, bu kutsal ayın yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması için çok büyük fırsat olacağını belirtti.



Ülke olarak zor günlerden geçildiğini kaydeden Beyoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm İslam aleminin, güzel ülkemizin ramazan ayını kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Doğal afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza devletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde destek verdi ve vermeye de devam ediyor. Güçlü bir devletiz. Bir kez daha yaralarımızı birlikte saracağız. Manevi değeri yüksek olan bu ay içerisinde birlik ve dayanışmamızı en yüksek seviyeye çıkaralım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.