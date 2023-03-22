DBB Kadın Voleybol Takımı turnuvalara hazırlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) bünyesinde yeni kurulan Kadın Voleybol Takımı 2. Ligi hedefleyerek müsabakalara hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı kurulan Kadın Voleybol Takımı, Spor Kulübü olarak Bölgesel Lige katıldı.

Yaklaşık 2 aydır çalışmalarına yoğun bir şekilde devam takım, 13 sporcu, 3 teknik kadro ile turnuvalara hazırlanıyor.

Diyarbakır Voleybol İl Temsilciliğinin yaptığı kuralar sonucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Elazığ Akçakiraz Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Lice Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı ve Diyarbakır İçkale Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı müsabakaları 24-26 Mart'ta Diyarbakır Köşkler Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek.

Şampiyon olan takım bir üst turda play-offlara katılmaya hak kazanacak.

Play-offlarda Türkiye Voleybol Fedarasyonu (TVF) çektiği kuralar sonucunda takımlarda bir üst turda doğu veya batı gruplarında yer alacak.

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