Dicle Üniversitesinden Adıyaman'daki depremzedelere yardım ulaştırıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesince Adıyaman'daki depremzedelere yardım ulaştırıldı.



Üniversitedeki Genç Kalemler Kulübü, Hadis Okumaları Grubu ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Kulübü öğrencilerinin destekleri, Doç. Dr. Halide Rumeysa Küçüköner, Doç. Dr. Eşref Araç ve uzman Mevlüt Uzut öncülüğünde, Rektörlüğün himayesinde, hayırseverlerin katkılarıyla Adıyaman'a 100 bin liralık yardım malzemesi götürüldü.



Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Şube Müdürü Mehmet Nur Öncünün de iştirak ettiği yardım faaliyeti kapsamında Adıyaman'ın merkeze bağlı Zey köyü ziyaret edildi.



Köyde, evi yıkılan ya da hasar gören vatandaşlara iftar ve sahur için gıda ürünlerinin yanı sıra hijyen malzemeleri, iç çamaşırı, çorap, terlik gibi diğer ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı.



Kent merkezinde de yıkılan veya ağır hasar gören evlerinin çevresinde kurulan çadırda kalan depremzedelere yardım malzemeleri ulaştırıldı.









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