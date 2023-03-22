TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz ve yaşayacağız. Siyasette 24 saat bile uzun bir zaman ve siyaset her an umulmadık olaylarla dolu." dedi.

Sarıgül, partisinin Diyarbakır il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, milletçe bir kenetlenmenin yaşandığını ve yardıma koşulduğunu söyledi.

"Deprem münasebetiyle bütün milletimizin gösterdiği yardımlaşma ve dayanışma duygusu, kardeşlik hukuku dünyaya örnek bir tutum ve davranış oldu. Türkiye Değişim Partisi olarak, genel başkanıyla, genel merkeziyle, mahalli teşkilatlarıyla her dakika, her saniye tüm il başkanlarım bölgede oldular" ifadesini kullanan Sarıgül, gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Sarıgül, depremin üzerinden 1,5 ay geçtiğini anımsatarak, 1,5 ayda böylesine büyük bir afetin yaralarını sarmanın mümkün olmadığını kaydetti.

"Ancak 1,5 ay sonra bile hala barınma ve gıda sorununun devam etmesi bizi üzmektedir" diyen Sarıgül, şu anda deprem bölgesine daha çok yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Çok önemli siyasi gelişmeler göreceğiz"

Mustafa Sarıgül, yaklaşan seçimlere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasette ittifak tartışmaları yapıldıkça hep aynı şeyi söyledim. Seçim takvimindeki son gün ve son saate kadar bekleyin. Bugün yine aynısını söylüyorum. Diyeceksiniz ki 'Sarıgül, seçim yaklaştı, son gün, son saat mi kaldı artık'. Partiler, 6 Nisan saat 18.00'e kadar girdikleri ittifaklardan vazgeçebilirler. 8 Nisan'da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan'da milletvekili listeleri kesinleşecek. 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz ve yaşayacağız. Siyasette 24 saat bile uzun bir zaman ve siyaset her an umulmadık olaylarla dolu."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçimlerde, kazananın demokrasi olacağını ifade etti.

Farklılıklara saygı duyulması gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Geçmişin yanlışlarını düzeltecek, hep birlikte yeni bir sayfa açacağız. Farklılıklarımıza saygı duyarak, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza vererek, Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Adil bir devlet, insanca ve hakça bir düzen kuracağız." diye konuştu.

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