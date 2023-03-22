Bakanlar Karaismailoğlu ve Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeler ve esnafı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yurtta kalan depremzede vatandaşlar ve esnafa ziyarette bulundu.

Bakanlar Karaismailoğlu ile Bozdağ, beraberlerinde Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile depremzedelerin barındığı merkez Bağlar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Halid Bin Velid Yurdu'nu ziyaret etti.

Yurt bahçesinde kurulan alanda Türkiye Jokey Kulübü'nün, depremden etkilenen çocuklara yönelik pony cinsi atlarla yaptığı "atlı terapi"yi bir süre izleyen Bakanlar Karaismailoğlu ve Bozdağ, uygulama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklara oyuncak hediye eden Karaismailoğlu ve Bozdağ, yurt bahçesindeki kamelyada depremzede ailelerle görüştü.

Daha sonra merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Bakanlar Karaismailoğlu ve Bozdağ, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.