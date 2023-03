Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar için etkinlik

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, engellilerin eğitim ve istihdam sorununu çözmek için yürütülen çalışmaların yanı sıra moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenleniyor.



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla On Gözlü Köprü'de bulunan Diyar-ı Lezzet Sosyal Tesisinde, down sendromlu bireyler ve aileleri için etkinlik gerçekleştirdi.



Etkinlikte, down sendromlu bireyler, aile ve eğitmenleri ile eğlenceli vakit geçirdi.









