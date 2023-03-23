Diyarbakır'da 90 metruk yapı yıkılacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile riskli alan ilan edilen merkez Bağlar ilçesinde 90 metruk yapının yıkımına başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkmak için çalışma başlatıldı.



İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Muradiye 23, Fatih 17, Alipınar 2, Şeyh Şamil 3, 5 Nisan 4, Yunus Emre 8, Körhat 8, Kaynartepe Mahallesi'nde 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale düzenledi.



İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte metruk yapıların yıkımına başlanacak.





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