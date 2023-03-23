TYP kapsamında çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan personele "iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ali Emiri Kültür Merkezinde iş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitime 129 personel katıldı.

Gün boyu süren eğitim seminerinde iş güvenliği uzmanları temel iş sağlığı, iş güvenliği, iş kazaları ve personelin yasal hak ve sorumlukları konularında personele bilgiler verdi.







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