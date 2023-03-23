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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da yol güvenliği için trafik levhaları konuldu

AA

Diyarbakır'da yol güvenliği için trafik levhaları konuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayapınar ilçesinde trafik levhası montajı yaparak vatandaşlar için yolları daha güvenli hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca, trafik güvenliğinin sağlanması ve karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak Kayapınar ilçesinde trafik levhalarının montajı yapıldı.

Ekiplerin, yol ve kavşaklarda trafik levhalarını montajı tamamlandı.

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