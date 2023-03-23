Diyarbakır'da 3 ayrı merkezde iftar çadırı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 3 ayrı noktada iftar çadırı kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı ramazan ayında üç ayrı merkezdeki çadır hazırlıklarını tamamladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Dağkapı Meydanı, Kurşunlu Cami Meydanı, Bağlar Peynirciler Çarşısı civarındaki Tandırevi Parkının içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye 6 çeşit yemek menüsü ile iftar verecek.

Sağlık işleri Daire Başkanlığına bağlı gıda kontrol ekipleri ise iftar çadırları için yemek yapan firmaların hijyen durumlarını, hammaddelerin son kullanma tarihlerini denetlerken, etlerin uygun soğutucu ortamlarda bekletilmesi ve işlenmesi sırasında herhangi bir bozulma olmaması için aşçılara ve ilgili personellere gerekli uyarıları yaptı.

Ekipler, ramazan ayı boyunca halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam edecek.

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