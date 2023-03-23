Diyarbakır'da bilgievi öğrencilerine ramazan hediyesi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere ramazan ayına özel olarak hazırlanan kitap hediye etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden bilgievlerinde, öğrenciler için ramazan ayı dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievinde eğitim gören öğrencilere, ramazan ayına özel olarak hazırlanan kitap hediye edildi.





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