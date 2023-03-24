Diyarbakırlı çocuklardan depremzede akranlarına oyuncak ve kitap desteği

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DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında okullarda öğrencilerin desteğiyle toplanan oyuncak ve kitaplar, Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklara gönderilecek.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen çocukların yüzünü güldürebilmek için ülkenin dört bir yanından destek sürüyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 13 Mart'ta "1 Oyuncak 1 Kitap Projesi" başlatıldı.

Proje ile merkez ve 17 ilçedeki okullarda okuyan öğrenciler, depremzede öğrencilere hediye etmek için harçlıklarıyla aldıkları ya da kendilerine ait çok sevdikleri oyuncak ve kitapları okullara teslim etti. Öğrenciler hediye paketlerinin içine duygu dolu notlar da ekledi.

Karton kutularda tasnif edilen binlerce oyuncak ve kitap, Kahramanmaraş'a gönderilecek.

- "Çocuklarımız sevgilerini paylaştılar"

Diyarbakır Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, AA muhabirine, il genelinde yürütülen kampanyaya öğrencilerin ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.

Çapras, "Öğrencilerimiz dayanışmayı, paylaşmayı ön plana çıkardılar. Projemiz yarın tamamlanıyor. 4-5 kamyonu aşkın oyuncak ve kitap desteği aldık. Bunları kardeşlerine ulaştıracağız." dedi.

Kampanyaya katkı sunan okullardan merkez Kayapınar ilçesindeki Millet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Hülya Hamitoğlu, kentte yaşayan bütün çocukların aynı zamanda depremzede olduğunu, bu kampanyaya da ilgiyle katkı sunduklarını belirtti.

Hamitoğlu, öğrencilerin harçlıklarıyla aldıkları oyuncakları, kitapları okullarına getirerek bu kampanyaya destek sunduğunu dile getirerek, "Çocuklarımız paylaşmayı öğrendi. Çok mutlular. Sevgilerini paylaştılar. İnşallah oradaki çocuklar da mutlu olur." diye konuştu.

- "Sevdiğim oyuncaklarımı ve kitaplarımı getirdim"

Öğrencilerden Hejya Deniz, hep depremzede çocukları düşündüğünü anlatarak, gönderecekleri oyuncaklarla kitaplarla onları mutlu etmek istediğini belirtti.

Esma Güneş, en sevdiği oyuncak bebeğini depremzede akranlarına göndermek için okula getirdiğini söyledi.

Güneş, "Bu bebekle her gün uyuyordum. Şimdi Kahramanmaraş'taki kardeşim bu bebekle yatsın. İnşallah onlar da bu bebeği sever ve bu bebeğe iyi bakarlar. Paylaşmak gerçekten çok güzel. Her zaman onları düşünüyoruz ve onları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zuvar Ay da depremzede çocukları sevindirmek istediğini belirtti.

"Sevdiğim oyuncaklarımı ve kitaplarımı getirdim." diyen Ay, toplanan bu oyuncak ve kitapları onlara armağan etmek istediklerini dile getirdi.











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