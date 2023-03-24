Diyarbakır'da su borcu olan abonelere DİSKİ'den fırsat

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2022 öncesinde su faturası, gecikme faizi ve cezaları biriken abonelerin borçlarını yapılandırmaları için müracaatları almaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 9 Mart 2023 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle su borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için harekete geçti.

31 Aralık 2022 öncesinde su faturası borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen abonelerin, 31 Mayıs 2023’e kadar DİSKİ’ye müracaat etmeleri gerekiyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hedeflerinin tüm borçluları, borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu söyledi.

Tüm borçluları borç yükünden en kolay şekilde kurtarmayı hedeflediklerini dile getiren Tutşi, "Başvuruda bulunan abonelerimizin gecikme faizlerini ve cezalarını siliyoruz, büyük ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. 20 Mart 2023 itibariyle müracaatlarımız başladı. Su borcu olan bütün vatandaşlarımızı bu önemli imkandan yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

Vatandaşların yapılandırma ile ilgili detaylı bilgiye DİSKİ ödeme noktaları, Alo 185 ve DİSKİ web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini vurgulayan Tutşi, şöyle devam etti:

"Abonelerimizin peşin veya 48 aya varan taksit imkanlarıyla, istedikleri şekilde ödemelerini yapmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yapılandırmadan yararlanamayan, yararlanmaya başlasa da ödemelerini tamamlayamayan abonelerimizin bu imkandan faydalanacağını düşünüyoruz. Kampanyadan 100 bin 927 abonenin faydalanabilecek. Vatandaşlarımız kadar DİSKİ için de bu yapılandırmayı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. DİSKİ olarak Diyarbakır için büyük yatırımlar yapmaya başladık. Geçmiş borç defterlerini kapatıp bu yatırımlara yoğunlaşmak istiyoruz."

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