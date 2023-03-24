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Diyarbakır'da istihdam garantili eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı

AA

Diyarbakır'da istihdam garantili eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve bir bilgisayar şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yenişehir Belediyesi konferans salonunda düzenlenen protokol törenine, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak ve Şirket yetkilileri Emre Gül ve Tülay Doğruların katıldı.

Beçikci, törende, genç istihdamı programı kapsamında ilk etapta 200 gencin istihdam garantili eğitimi için işbirliği protokolünü imzaladıklarını belirterek, "Verilecek eğitimler ve iş birliğimiz ile çağrı merkezi sektöründe yıl sonuna kadar 1500 gencimize istihdam sağlayacağız." dedi.

Daha sonra protokol imzalandı.

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