Diyarbakır'da istihdam garantili eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve bir bilgisayar şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yenişehir Belediyesi konferans salonunda düzenlenen protokol törenine, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak ve Şirket yetkilileri Emre Gül ve Tülay Doğruların katıldı.

Beçikci, törende, genç istihdamı programı kapsamında ilk etapta 200 gencin istihdam garantili eğitimi için işbirliği protokolünü imzaladıklarını belirterek, "Verilecek eğitimler ve iş birliğimiz ile çağrı merkezi sektöründe yıl sonuna kadar 1500 gencimize istihdam sağlayacağız." dedi.

Daha sonra protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.