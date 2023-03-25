Diyarbakır'da 41 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mart'ta kentte yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.



Bu kapsamda durdurulan bir takside yapılan aramada, 41 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, şüpheli M.A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.

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