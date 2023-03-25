AK Parti Diyarbakır teşkilatında temayül yoklaması yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonunda yapılan temayül yoklamasında 2 bin 252 teşkilat mensubu oy kullanacak.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, yaptığı açıklamada, 81 ilde aday adaylığı temayül yoklamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Aday adayı olan vatandaşlara başarılar dileğinde bulunan Aydın, bu kadrolarla yeni Türkiye yüzyılı vizyonunu, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini ilan edeceklerini belirtti.

Diyarbakır'da 94 kişinin aday adaylık başvurusunda bulunduğunu, bunlardan 89 kişinin işlemlerinin onaylandığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu adaylardan 9'u ikinci tercih olarak Diyarbakır'ı tercih ettiler. Diyarbakır'da birinci sıra aday adaylık başvurusu yapan kişi sayımız 80'di. Bunlardan mevcut milletvekillerimizden 2'si ve mevcut merkez karar yönetim kurulu üyelerimizden 2'si olmak üzere toplam 4 kişi temayüle dahil değiller. Bugün temayül yarışımızda kentteki aday adayları içerisinden 76 arkadaşımızın yarışına tanıklık etmekteyiz. Heyecanlıyız, teşkilatlarımıza güveniyoruz. En önemlisi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Bu seçimde çok büyük bir zafer kazanacağımıza yürekten inanıyoruz."

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