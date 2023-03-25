Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Millet Bahçesi ve çevresinde yaptığı devriye çalışmaları kapsamında durdurduğu şüpheli M.Ö'nün (25) üst aramasını yaptı.

Aramada, zanlının üzerinde sakız ambalajına gizlenen 12 parça metamfetamin ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatılan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.