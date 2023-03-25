Adıyamanlı depremzeden Diyarbakır'daki sağlık ekiplerine teşekkür mektubu

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DİYARBAKIR (AA) - Adıyaman'dan gelen depremzede, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesindeki sağlık ekiplerine teşekkür mektubu yazdı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da oturan Gönül Erdevir, enkaz altına kalarak yaralanan ablası Dilek Aytekin'e tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde refakat etti.

Ablası yaklaşık 40 gün süren tedavinin ardından taburcu edilen Erdevir, ablasının tedavisi sürecinde yardımcı olan sağlık ekiplerine teşekkür etmek amacıyla bir mektup kaleme aldı.

Yazdığı mektubu başhekimliğe bırakan Erdevir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi Adıyaman'da yaşadıklarını, depremde ablası ve annesinin enkaz altında 2 gün kaldığını aktardı.

Enkazdan çıkarılan annesinin Adana'ya, ablasının da Diyarbakır'a sevk edildiğini anlatan Erdevir, ablasının ağır yaralandığını, umutlarının tükendiği anda tüm sağlık ekiplerinin çabasıyla ablasının kurtulduğunu söyledi.

Erdevir, "Tüm sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Duygularımı kağıda dökmek istedim. Sağlıkçıların asla hakkını ödeyemeyiz. Bize aileden öte oldular, kocaman kucak açtılar. Bizimle beraber ağladılar, güldüler. Umutların tükendiği anda hepsi bize umut oldu." diye konuştu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da Erdevir'e mektubu için teşekkür ederek tüm hastalarını aileleri olarak gördüklerini kaydetti.

Akdağ, "Bu mektup benim için çok kıymetli, arkadaşlarım adına teslim mektubu teslim aldım." dedi.













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