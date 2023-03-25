Adıyamanlı depremzeden Diyarbakır'daki sağlık ekiplerine teşekkür mektubu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyamanlı depremzeden Diyarbakır'daki sağlık ekiplerine teşekkür mektubu

AA

Adıyamanlı depremzeden Diyarbakır'daki sağlık ekiplerine teşekkür mektubu

DİYARBAKIR (AA) - Adıyaman'dan gelen depremzede, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesindeki sağlık ekiplerine teşekkür mektubu yazdı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da oturan Gönül Erdevir, enkaz altına kalarak yaralanan ablası Dilek Aytekin'e tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde refakat etti.

Ablası yaklaşık 40 gün süren tedavinin ardından taburcu edilen Erdevir, ablasının tedavisi sürecinde yardımcı olan sağlık ekiplerine teşekkür etmek amacıyla bir mektup kaleme aldı.

Yazdığı mektubu başhekimliğe bırakan Erdevir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi Adıyaman'da yaşadıklarını, depremde ablası ve annesinin enkaz altında 2 gün kaldığını aktardı.

Enkazdan çıkarılan annesinin Adana'ya, ablasının da Diyarbakır'a sevk edildiğini anlatan Erdevir, ablasının ağır yaralandığını, umutlarının tükendiği anda tüm sağlık ekiplerinin çabasıyla ablasının kurtulduğunu söyledi.

Erdevir, "Tüm sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Duygularımı kağıda dökmek istedim. Sağlıkçıların asla hakkını ödeyemeyiz. Bize aileden öte oldular, kocaman kucak açtılar. Bizimle beraber ağladılar, güldüler. Umutların tükendiği anda hepsi bize umut oldu." diye konuştu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da Erdevir'e mektubu için teşekkür ederek tüm hastalarını aileleri olarak gördüklerini kaydetti.

Akdağ, "Bu mektup benim için çok kıymetli, arkadaşlarım adına teslim mektubu teslim aldım." dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
AK Parti Diyarbakır teşkilatında temayül yoklaması yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır teşkilatında temayül yoklaması ...
İşçi servis minibüsü devrildi: 3´ü ağır, 9 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servis minibüsü devrildi: 3´ü ağır, 9 yaralı
Diyarbakır'da 41 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 41 kilo 300 gram uyuşturucu ele ...
Takside 41 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Takside 41 kilo skunk ele geçirildi
Ağır hasarlı binanın altında tehlikeli yaya ve araç trafiği: Artık uyuyamıyoruz
YEREL HABERLER Ağır hasarlı binanın altında tehlikeli yaya ve araç ...
Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ...
İftar sonrası husumetli iki aile arasında silah ve sopalı kavga: 6 yaralı
YEREL HABERLER İftar sonrası husumetli iki aile arasında silah ve ...
Diyarbakır'da tarlaya giren domuz sürüsü cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarlaya giren domuz sürüsü cep telefonu ...
Diyarbakır'da istihdam garantili eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da istihdam garantili eğitim ve iş birliği ...
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Diyarbakır'da su borcu olan abonelere DİSKİ'den fırsat
YEREL HABERLER Diyarbakır'da su borcu olan abonelere DİSKİ'den ...
Diyarbakır'da depremzedelerin kaldığı yurtta 'gaz kokusu' tedirginliğe neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremzedelerin kaldığı yurtta 'gaz ...
Prof. Dr. Satar: `Mayt´lar, çocuklarda ciddi sağlık problemlerine yol açabilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Satar: `Mayt´lar, çocuklarda ciddi sağlık ...
Diyarbakırlı çocuklardan depremzede akranlarına oyuncak ve kitap desteği
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocuklardan depremzede akranlarına ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da ...
Bakan Bozdağ: Diyarbakır'a 27 bin bağımsız konut yapılacak
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Diyarbakır'a 27 bin bağımsız konut ...
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini ...
Peş peşe gelen otomobillerden inenlerin silahlı kavgası kamerada
YEREL HABERLER Peş peşe gelen otomobillerden inenlerin silahlı ...
Diyarbakır'da bilgievi öğrencilerine ramazan hediyesi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bilgievi öğrencilerine ramazan hediyesi
Diyarbakır'da 3 ayrı merkezde iftar çadırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 ayrı merkezde iftar çadırı
Diyarbakır'da anneler ramazanı evlat nöbetinde karşıladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da anneler ramazanı evlat nöbetinde ...
Diyarbakır'da yol güvenliği için trafik levhaları konuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yol güvenliği için trafik levhaları ...
TYP kapsamında çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER TYP kapsamında çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.