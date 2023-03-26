Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla devam ettiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1301. gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, gazetecilere, evladına kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Kızının yüzde 40 işitme engelli olduğunu ifade eden Koç, "10 senedir evlat acısı çekiyorum, evladımı istiyorum. Kızımı bana versinler. Evladımı HDP'den istiyorum." dedi.

Koç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Faruk için evlat nöbeti tutan anne Rahime Taşçı da çocukları için evlat mücadelesini ramazan ayında da sürdürdüklerini belirtti.

Taşçı, Ramazan Bayramı'nda oğluna kavuşup, çifte bayram yaşamak istediğini sözlerine ekledi.





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