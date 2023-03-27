Diyarbakır'da suyun yüzde 13’ü Hamravat suyundan karşılanacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Gözeli Su Havzasında açtığı sondajlarla tarihi Hamravat suyu çeşmelerden akıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla harekete geçen Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün, Hamravat suyu olarak da adlandırılan Gözeli Havzasında açtığı sondaj kuyusu 4'e ulaştı.

Ekiplerin Gözeli su kaynağından faydalanmak amacıyla 16 mevcut sondajdaki rehabilite çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber kent merkezine verilen suyun yüzde 13’ü Hamravat suyundan karşılanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, devam eden çalışmaları inceleyerek, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’den bilgi aldı.

Bölgede yürütülen çalışmanın önemine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:



"Şehrimizin su konusunda geleceğini garanti altına alıyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu talebini karşılamak adına, Gözeli Su Havzasında açtığımız yeni sondaj kuyularında verimli su elde ettik. Hayırlı olsun."

Çalışmaları hakkında bilgi veren Tutşi ise "Açılan her sondaj ve rehabilitasyon sonucunda tarihi Hamravat suyumu korumuş ve geliştirmiş olacağız. Kaynak suyumuzu korumak, sahip çıkmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacındayız." ifadelerini kullandı.





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