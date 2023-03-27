Diyarbakır'da kırsal mahalle yolu parke taşı döşenerek konforlu hale getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerine yönelik başlattığı parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesindeki Çiftlik Mahallesi'nde bulunan cami ve taziyeevinin olduğu alana parke taşı döşenerek, bu alan konforlu hale getirildi.

800 metrekarelik alandan oluşan bölgede yapılan düzenleme ile ulaşım elverişli hale getirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 yıldır ilçe genelinde hizmet seferberliği yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yapılan hizmetlerden hem halkın hem muhtarların memnun olmasını değerli buluyoruz. Kırsalda yolu olmayan mahalle ve mezra bırakmadık. Şimdi de imkanlar ve hazırladığımız planlama dahilinde parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam edecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.