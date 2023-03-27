Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı

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DİYARBAKIR (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı.

Bakan Nebati, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, sanatçı Berdan Mardini ve oyuncu Şafak Sezer ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Halid Bin Velid Yurdu'na geldi.

Burada misafir edilen depremzedelerle sohbet eden Nebati, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Depremzedelerle yemek sırasına giren Nebati, iftar vaktinin gelmesiyle orucunu açtı.

İftar programı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun okuduğu duanın ardından sona erdi.

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