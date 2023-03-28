Diyarbakır'da sanatçı Berdan Mardini ve oyuncu Şafak Sezer depremzedelerle buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Sanatçı Berdan Mardini ile oyuncu Şafak Sezer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da depremzedelerle buluştu.

Sanatçı Mardini ile oyuncu Sezer, dün merkez Bağlar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Halid Bin Velid Yurdu'nu ziyaret ederek burada misafir edilen depremzede ailelerle görüştü.

Yurttaki çocuk ve gençlerle yakından ilgilenen Mardini ile Sezer, onlarla fotoğraf çektirdi, Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.

Sanatçı Mardini, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelere moral vermek için geldiklerini belirterek, "Ülke olarak depremin yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bize ne zaman ihtiyaç olursa buradayız" dedi.

"Herkesin başına gelebilecek bir şey. Keşke olmasaydı diyoruz ama çocuklar çok etkileniyorlar." diyen oyuncu Sezer de, "Onların morale ihtiyacı var. Tüm sanatçı arkadaşlarımıza söylüyoruz fırsat buldukça ziyaret etsin." ifadesini kullandı.









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