Bismil'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kumar oynatılan yerlerin tespit edilmesine ve kumar oynayan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.
Ekipler, Altıok Mahallesi'nde bir kıraathanede yaptığı denetimde kumar oynatıldığını tespit etti.
Kumar oynayan 4 kişiye 17 bin lira idari para cezası uygulandı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el koydu, iş yeri mühürlendi.
İş yeri sahibi S.D hakkında adli işlem başlatıldı.