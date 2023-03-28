Bismil'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

RDW nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kumar oynatılan yerlerin tespit edilmesine ve kumar oynayan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, Altıok Mahallesi'nde bir kıraathanede yaptığı denetimde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumar oynayan 4 kişiye 17 bin lira idari para cezası uygulandı.



Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el koydu, iş yeri mühürlendi.

İş yeri sahibi S.D hakkında adli işlem başlatıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.