Diyarbakır'da ramazan ayında etkinlik düzenlenecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat etkinlikleri takvimi açıklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca "Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka" sloganıyla hazırladığı ramazan sohbetleri adı altında bir dizi söyleşinin yanı sıra meddah gösterileri yapılacak.



Masal anlatıcısı Yusuf Duru'nun anlatımıyla Meddah Hikayeleri gösterisi 2 Nisan'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde çocuklar için sahnelenecek.

Rafadan Tayfa dışındaki tüm tiyatro etkinlikleri davetiyeli ve ücretsiz olarak yapılacak.

Davetiyeler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinden alınabilecek.

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