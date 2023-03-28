Diyarbakır'da ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri artırıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, unlu mamul ve tatlı satışı yapan iş yerlerini denetleyerek üretim, genel temizlik koşulları, gramaj standartlara uygunluğu ve fiyat tarifelerini kontrol etti.

Denetimlerde tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli yasal işlemler uygulandı.

Fiyat etiketi ve fahiş fiyatlara yönelik düzenlenen tutanaklar, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Son kullanma tarihi geçen ürünlere el konularak zabıta ekiplerince imhası gerçekleştirildi.

Ekipler, ayrıca insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.





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