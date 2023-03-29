Ergani Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Belediyesince, dezavantajlı ailelere gıda yardımı yapıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatlarıyla 3 bin 700 gıda kolisi ve bin çuval un Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Ramazan ayı boyunca yardım, tüm ailelere ulaştırılacak.



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