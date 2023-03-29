Vali Su, vatandaşlarla iftar programında buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince kurulan iftar çadırında vatandaşlarla iftarını açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dağkapı Meydanındaki iftar çadırında vatandaşlarla iftar öncesi bir süre sohbet eden Vali Su, ramazan ayının bereket getirmesi dileğinde bulundu.
Vatandaşlarla beraber dua eden Vali Su'ya iftar programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi eşlik etti.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Dağkapı Meydanı, Kurşunlu Cami Meydanı, Bağlar Cengizler Caddesinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar veriyor.
Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur veriliyor.