Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenler için hatim duası yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kadın yaşam merkezlerinde depremde hayatını kaybedenler için hatim duası yapılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 7 kadın yaşam merkezinde hatim duası yapılıyor.

Yaşam merkezlerine devam eden kursiyerler, rehberler eşliğinde oluşturdukları okuma halkasıyla Kur'an-ı Kerim okuyor.





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